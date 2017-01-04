У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,9

14:44, 4 января 2017
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Во вторник, 3 января, у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,9

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Фиджи произошло землетрясение /  Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6

Эпицентр подземных толчков располагался в 221 километре на юго-запад от города Нади. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, за 2016 год в Японии произошло 6566 землетрясений с силой толчков выше 1 балла, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году.

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