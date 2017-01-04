Закарпатье заметает снегом, трассы и перевалы перекрывают (фото, видео)
В связи с сильным снегом и снежными заносами в Закарпатской области 4 января ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта через перевалы и по международных и государственных трассах.
Такое решение в областной государственной администрации принял оперативный штаб региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области.
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В связи со сложными погодными условиями (интенсивный снег, метели) движение грузового транспорта ограничивается не только через четыре перевала на административной границе области, но и по трассам международного и государственного значения «Киев – Чоп», «Мукачево – Рогатин», «Ужгород – Самбор» и «Хуст – Долина». Ограничение будет действовать до улучшения погоды.
Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временной стоянки транзитного транспорта, передает ГСЧС.
Как сообщили очевидцы с места событий, дорогу на выезде из Мукачево в сторону Львова перекрыли и для легкового транспорта. Из Стрыя в направлении Мукачева также никого не пускают.
Как сообщили представители патрульной полиции, которые перекрыли дорогу возле Мукачево, на перевале в сторону Львова произошло три ДТП, которые перекрыли движение в обоих направлениях.
В ГСЧС отмечают, что 4-5 января территорией Закарпатье пройдут сильные, местами очень сильные снегопады. Как следствие, на дорогах – гололедица и снежные заносы. Также на большей части региона усиление ветра 15-20, в горах местами до 25-30 м/с, метели.
Сообщается, что на Абранском, Латирском, Яблунецком, Ужоцком, Торунском перевалах области и КПП Ужгород работает 16 единиц техники, из них 3 единицы от ГСЧС.
Спасатели уже отбуксировали 15 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. В настоящее время работа по буксированию транспортных средств продолжается.
Спасатели просят водителей с пониманием отнестись к ситуации и дождаться ликвидации дорожными службами последствий непогоды.
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