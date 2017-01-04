Закарпатье заметает снегом, трассы и перевалы перекрывают (фото, видео)

В связи с сильным снегом и снежными заносами в Закарпатской области 4 января ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта через перевалы и по международных и государственных трассах.

Фото с места событий / УНИАН

Такое решение в областной государственной администрации принял оперативный штаб региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области.

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В связи со сложными погодными условиями (интенсивный снег, метели) движение грузового транспорта ограничивается не только через четыре перевала на административной границе области, но и по трассам международного и государственного значения «Киев – Чоп», «Мукачево – Рогатин», «Ужгород – Самбор» и «Хуст – Долина». Ограничение будет действовать до улучшения погоды.

Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временной стоянки транзитного транспорта, передает ГСЧС.

zakarpattya.net.ua

Как сообщили очевидцы с места событий, дорогу на выезде из Мукачево в сторону Львова перекрыли и для легкового транспорта. Из Стрыя в направлении Мукачева также никого не пускают.

Как сообщили представители патрульной полиции, которые перекрыли дорогу возле Мукачево, на перевале в сторону Львова произошло три ДТП, которые перекрыли движение в обоих направлениях.

В ГСЧС отмечают, что 4-5 января территорией Закарпатье пройдут сильные, местами очень сильные снегопады. Как следствие, на дорогах – гололедица и снежные заносы. Также на большей части региона усиление ветра 15-20, в горах местами до 25-30 м/с, метели.

УНИАН

Сообщается, что на Абранском, Латирском, Яблунецком, Ужоцком, Торунском перевалах области и КПП Ужгород работает 16 единиц техники, из них 3 единицы от ГСЧС.

Спасатели уже отбуксировали 15 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. В настоящее время работа по буксированию транспортных средств продолжается.

Спасатели просят водителей с пониманием отнестись к ситуации и дождаться ликвидации дорожными службами последствий непогоды.