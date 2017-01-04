В Закарпатской области из-за непогоды обесточены 25 населенных пунктов (фото, видео)

13:39, 4 января 2017
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Из-за снегопада в Закарпатской области отключены от электроснабжения 25 населенных пунктов.

УНИАН
Закарпатье накрыло снегом / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Отмечается, что 18 населенных пунктов полностью отключены от электроснабжения, 7 - частично.

Кроме того, из-за ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области затруднено движение транспорта на автодорогах государственного значения, в частности: М06 Киев - Чоп, Н13 Львов - Самбор - Ужгород, Н09 Мукачево - Рогатин - Львов, Р21 Долина - Хуст.

Также на перевалах области ограничено движение крупногабаритного транспорта

Сообщается, что спасатели уже отбуксировали 15 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатья.

Напомним, сегодня, 4 января, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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