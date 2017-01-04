На автодорогах Украины пройдет снег, на юге температура до +5°

В среду и четверг на популярных украинских маршрутах пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +5°.

На автодорогах Украины пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдет снег. Температура +1°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, в Одесской области снегопад.

На трассе Киев – Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге -4° … +2°. В четверг на этом маршруте местами пройдет снег, температура до +2°.

Читайте также Жителей Украины предупреждают о похолодании с 6 января

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +1°, в Киевской области снегопад. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +3°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет снег. Температура в дороге до +1°. 5 января на этом направлении практически без осадков, температура 0°… +3°.

По маршруту Киев – Черновцы снегопад, +1° … +4°. По данному направлению в четверг облачно с прояснениями, температура до +2°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.