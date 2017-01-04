На автодорогах Украины пройдет снег, на юге температура до +5°
В среду и четверг на популярных украинских маршрутах пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдет снег. Температура +1°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, в Одесской области снегопад.
На трассе Киев – Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге -4° … +2°. В четверг на этом маршруте местами пройдет снег, температура до +2°.
Жителей Украины предупреждают о похолодании с 6 января
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +1°, в Киевской области снегопад. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +3°.
В направлении Харькова синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет снег. Температура в дороге до +1°. 5 января на этом направлении практически без осадков, температура 0°… +3°.
По маршруту Киев – Черновцы снегопад, +1° … +4°. По данному направлению в четверг облачно с прояснениями, температура до +2°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°