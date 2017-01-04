В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 4 января, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"4 января днем на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, в горах Львовской и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности; днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении.

На Киевщине 4 января днем ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица.

Напомним, в связи с вторжением арктического воздуха 6-7 января в Украине ожидается резкое снижение температуры.