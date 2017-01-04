Жителей Украины предупреждают о похолодании с 6 января

10:00, 4 января 2017
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В связи с вторжением арктического воздуха 6-7 января в Украине ожидается резкое снижение температуры.

УНИАН
С 6 января в Украине похолодает / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, ночью температура опустится до 13-19° мороза (в Львовской, Волынской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях), местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем до 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье до 0-6° мороза.

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В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м/с.

В ГСЧС сообщают, что 8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако осадки на юге и востоке ослабеют и прекратятся.

Напомним, 4 января в Украине местами пройдет снег. Теплее будет на юге - до +5°.

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