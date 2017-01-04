Жителей Украины предупреждают о похолодании с 6 января
В связи с вторжением арктического воздуха 6-7 января в Украине ожидается резкое снижение температуры.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности, ночью температура опустится до 13-19° мороза (в Львовской, Волынской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях), местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем до 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье до 0-6° мороза.
На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег
В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м/с.
В ГСЧС сообщают, что 8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако осадки на юге и востоке ослабеют и прекратятся.
Напомним, 4 января в Украине местами пройдет снег. Теплее будет на юге - до +5°.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°