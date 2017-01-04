В Киеве сегодня пройдет снег, днем до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 января. в столице днем до +1°, прйдет снег.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер юго-западный, до 8.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, 4 января в Украине местами пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +5°.

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