Сегодня в Украине местами пройдет снег, на юге до +5° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Украине местами пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +5°.

Reuters

В столице сегодня пройдет снег, днем +1°. Ветер юго-западный, до 8.5 м/с.

Во Львове 4 января снегопад, температура воздуха днем 0°. Ветер северо-западный, свежий.

Читайте также На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег

В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем +2°. Ветер юго-западный, до 9.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице среду переменная облачность. Температура +1°. Ветер юго-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +4°, ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.

На юге до +5° / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до -2°, ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 5.7 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +1°. Ветер переменный, до 6.2 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем -2°. Ветер переменный, умеренный.

В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем -2°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.