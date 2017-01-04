Сегодня в Украине местами пройдет снег, на юге до +5° (карта)

08:10, 4 января 2017
2103
0

Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Украине местами пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +5°.

Reuters
Reuters

В столице сегодня пройдет снег, днем +1°. Ветер юго-западный, до 8.5 м/с.

Во Львове 4 января снегопад, температура воздуха днем 0°. Ветер северо-западный, свежий.

На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег

В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем +2°. Ветер юго-западный, до 9.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице среду переменная облачность. Температура +1°. Ветер юго-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +4°, ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.

УНИАН
На юге до +5° / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до -2°, ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 5.7 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +1°. Ветер переменный, до 6.2 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем -2°. Ветер переменный, умеренный.

В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем -2°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36° В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей