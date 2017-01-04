Сегодня в Украине местами пройдет снег, на юге до +5° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Украине местами пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +5°.
В столице сегодня пройдет снег, днем +1°. Ветер юго-западный, до 8.5 м/с.
Во Львове 4 января снегопад, температура воздуха днем 0°. Ветер северо-западный, свежий.
На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег
В Луцке сегодня пройдет снег. Температура воздуха днем +2°. Ветер юго-западный, до 9.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице среду переменная облачность. Температура +1°. Ветер юго-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +4°, ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.
В Харькове пасмурно. Температура до -2°, ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 5.7 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +1°. Ветер переменный, до 6.2 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, днем -2°. Ветер переменный, умеренный.
В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем -2°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°