Завтра в Украине резко ухудшится погода
Правоохранители предупреждают участников дорожного движения о мокром снеге и гололеде завтра, 4 января, в западных и северных областях.
Об этом сообщили в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.
Согласно прогнозу синоптиков, в западных и северных областях завтра ожидается мокрый снег, днем на Закарпатье и в Карпатах - сильный снег. На дорогах местами гололедица.
«При таких погодных условиях водителям следует быть осмотрительными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованного маневрирования, ни в коем случае не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения», - говорится в сообщении.
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Кроме того, в полиции рекомендуют пешеходам позаботиться о собственной безопасности, в частности, двигаться с осторожностью по тротуарам, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не выходить на проезжую часть прямо перед автомобилем.
Как сообщала Погода УНИАН, в Украине 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое снижение температуры в 15 областях ночью до 13-19° мороза, местами до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза.
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