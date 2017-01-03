Завтра в Киеве пройдет снег, днем до +1°

19:00, 3 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 4 января, в столице пройдет снег, температура воздуха днем до +1°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до 0°.

На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег

Ветер юго-западный, до 8.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, 4 января в Украине местами пройдет снег. В Донецкой области ночью до -5°.

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