В Украине завтра местами пройдет снег, на востоке ночью до -5°
Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Украине местами пройдет снег. В Донецкой области ночью до -5°.
В Киеве завтра пройдет снег, ночью -4°, днем +1°. Ветер юго-западный, до 8.5 м/с.
Во Львове 4 января снегопад, ночью -4°, днем 0°. Ветер северо-западный, свежий.
На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег
В Луцке завтра пройдет снег. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°. Ветер юго-западный, до 9.0 м/с.
В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью -5°, днем +1°. Ветер юго-западный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью -2°, днем +4°, ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью -3°, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -1°, днем 0°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе пасмурно. Температура ночью +2°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 5.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачную погоду, температура ночью -1°, днем +1°. Ветер переменный, до 6.2 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -4°, днем -2°, ветер переменный, умеренный.
В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью -4°, днем -2°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°