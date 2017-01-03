В Украине завтра местами пройдет снег, на востоке ночью до -5°

18:30, 3 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 января в Украине местами пройдет снег. В Донецкой области ночью до -5°.

В Украине завтра местами пройдет снег / УНИАН
В Украине завтра местами пройдет снег / УНИАН

В Киеве завтра пройдет снег, ночью -4°, днем +1°. Ветер юго-западный, до 8.5 м/с.

Во Львове 4 января снегопад, ночью -4°, днем 0°. Ветер северо-западный, свежий.

На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег

В Луцке завтра пройдет снег. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°. Ветер юго-западный, до 9.0 м/с.

В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью -5°, днем +1°. Ветер юго-западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью -2°, днем +4°, ветер западный и юго-западный, до 7.6 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью -3°, днем -2°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -1°, днем 0°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе пасмурно. Температура ночью +2°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 5.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачную погоду, температура ночью -1°, днем +1°. Ветер переменный, до 6.2 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -4°, днем -2°, ветер переменный, умеренный.

В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью -4°, днем -2°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

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