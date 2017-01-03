В результате торнадо в Алабаме погибли четыре человека

16:00, 3 января 2017
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Не менее четырех человек погибли в результате торнадо, который прошел в американском штате Алабама. 

Иллюстрация / twitter.com @awhitmye, Daniel Netland
Иллюстрация / twitter.com @awhitmye, Daniel Netland

Как сообщил губернатор штата Роберт Бентли, все жертвы погибли в районе города Рехобет вечером 2 января.

В США более 10 человек погибли в результате торнадо и лесных пожаров

Местные власти пока затрудняются назвать точное число зданий, поврежденных торнадо, передает ABC News.

Кроме того, в районе были также зафиксированы наводнения, причиной которых стали мощные ливни.

Напомним, в ноябре разрушительные штормы накрыли американские штаты Алабама и Миссисипи, три человека погибли.

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