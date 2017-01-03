В результате торнадо в Алабаме погибли четыре человека

Не менее четырех человек погибли в результате торнадо, который прошел в американском штате Алабама.

Иллюстрация / twitter.com @awhitmye, Daniel Netland

Как сообщил губернатор штата Роберт Бентли, все жертвы погибли в районе города Рехобет вечером 2 января.

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Местные власти пока затрудняются назвать точное число зданий, поврежденных торнадо, передает ABC News.

Кроме того, в районе были также зафиксированы наводнения, причиной которых стали мощные ливни.

Напомним, в ноябре разрушительные штормы накрыли американские штаты Алабама и Миссисипи, три человека погибли.