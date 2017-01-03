Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

14:29, 3 января 2017
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Завтра, 4 января, в связи с ожидаемыми сильными снегопадами и метелями в Карпатах ожидается значительный уровень лавинной опасности.

УНИАН
Спасатели предупреждают о лавинной опасности / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 4 января в связи с ожидаемыми сильными снегопадами и метелями в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 3 января, в Украине почти без осадков. Теплее всего будет на юге - до +4°.

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