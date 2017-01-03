На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег
Сегодня на автодорогах Украины без осадков, завтра пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +4°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура 0°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, местами пройдет снег.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +4° (карта)
На трассе Киев – Ужгород практически без осадков, температура в дороге -5° … +1°. В среду на этом маршруте снегопад, температура до +2°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +3°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +1°.
В направлении Харькова синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура в дороге до +1°. 4 января на этом направлении местами пройдет снег, температура -2°… +1°.
По маршруту Киев – Черновцы без осадков, -1° … +2°. По данному направлению в среду ожидается снегопад, температура до +3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°