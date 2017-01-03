На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, завтра пройдет снег

Сегодня на автодорогах Украины без осадков, завтра пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +4°.

Завтра на автодорогах Украины пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура 0°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, местами пройдет снег.

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На трассе Киев – Ужгород практически без осадков, температура в дороге -5° … +1°. В среду на этом маршруте снегопад, температура до +2°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +3°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +1°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура в дороге до +1°. 4 января на этом направлении местами пройдет снег, температура -2°… +1°.

По маршруту Киев – Черновцы без осадков, -1° … +2°. По данному направлению в среду ожидается снегопад, температура до +3°.

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