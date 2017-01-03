В результате лесного пожара в Чили пострадали 19 человек (фоторепортаж)

В результате крупного лесного пожара, который вспыхнул вблизи чилийского города Вальпараисо, пострадали 19 человек.

Лесной пожар в Чили / Reuters

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Чили Махмуд Алеуй.

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По его словам, "эвакуация была проведена успешно", и жертв удалось избежать, передает ТАСС.

Алеуй сообщил, что среди пострадавших четыре пожарных, трое из которых получили легкие ушибы.

По данным местных властей, пожар уничтожил или повредил около 100 домов. Как отметил Алеуй, без электроснабжения остаются 350 человек. В настоящее время на месте работают 49 бригад пожарных. В тушении пожара также задействованы 10 самолетов.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе объявлен красный уровень опасности.