Из-за морозной погоды на водоемах Украины сформировался неустойчивый ледовый покров, толщина которого в основном составляет до 5 см.

Спасатели призывают не выходить на тонкий лед / УНИАН

Несмотря на это, люди массово выходят на рыбалку, а дети, которые сейчас находятся на каникулах, играют на льду, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Спасатели обращаются к гражданам с просьбой не выходить на тонкий лед, а тем более не позволять детям баловаться на реках, озерах. Специалисты ГСЧС напоминают правила безопасного пребывания на льду:

- прежде чем ступить на лед, узнайте о толщине ледового покрова на водоеме, выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см; для устройства катка – не менее 10-12 см; массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее 15 см; массовое катание – 25 см;

- выходить на лед и идти по нему безопаснее там, где уже прошли люди (по их следам или тропам);

- делать лунки для рыбалки стоит на безопасном расстоянии друг от друга;

- обязательно имейте при себе крепкую веревку длиной 15-20 метров с петлей на одном конце и грузом - на другом, два гвоздя или нож, которые помогут выбраться на лед;

- не выходите на лед в одиночку и в ночное время;

- отправляясь рыбачить, предупреждайте родных, куда идете;

- следует опасаться мест, где лед покрыт снегом;

- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

- категорически запрещается употреблять до и во время отдыха на льду алкогольные напитки.