Сегодня днем в Киеве до 0°, пройдет снег

08:30, 3 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 3 января в столице днем до 0°, прйдет снег.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер западный, до 6.1 м/с.

В Афинах выпал снег

Сегодня солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 января, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +4°.

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