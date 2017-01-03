Сегодня днем в Киеве до 0°, пройдет снег

Согласно данным Погода УНИАН, 3 января в столице днем до 0°, прйдет снег.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -3°. Ветер западный, до 6.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 января, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +4°.

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