В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +4° (карта)

08:04, 3 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 3 января, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +4°.

УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем 0°. Ветер западный, до 6.1 м/с.

В Афинах выпал снег

Во Львове 3 января облачно с прояснениями, температура воздуха днем -1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер юго-западный, до 5.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник переменная облачность. Температура 0°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +3°, ветер переменный, до 4.2 м/с.

УНИАН
Теплее всего на юге / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до 0°, ветер юго-западный, слабый.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +7°. Ветер юго-западный, до 6.6 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер юго-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +4°. Ветер юго-западный, до 6.3 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем 0°. Ветер юго-западный, слабый.

В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем +1°. Ветер юго-западный, до 5.0 м/с.

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