В Чили объявлен красный уровень опасности из-за лесного пожара

Крупный лесной пожар вспыхнул вблизи чилийского города Вальпараисо, расположенного на берегу Тихого океана.

Пожар в Чили / REUTERS

Как сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили (Onemi), в регионе объявлен красный уровень опасности, передает ТАСС.

По данным властей, к настоящему моменту пожар уничтожил три дома, еще несколько повреждены. Один человек был госпитализирован. В районе проводится эвакуация.

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Последствия пожара / REUTERS

К очагу возгорания стянуты пожарные расчеты из пяти ближайших городов. В тушении пожара также задействованы военные и спецтехника, в том числе вертолет и самолет. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи.

REUTERS

В целях безопасности в коммунах Вальпараисо, Альгарробо и Касабланка было частично отключено электроснабжение. Без света остались более 47 тыс. потребителей.