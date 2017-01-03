В Чили объявлен красный уровень опасности из-за лесного пожара

06:33, 3 января 2017
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Крупный лесной пожар вспыхнул вблизи чилийского города Вальпараисо, расположенного на берегу Тихого океана.

REUTERS
Пожар в Чили / REUTERS

Как сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили (Onemi), в регионе объявлен красный уровень опасности, передает ТАСС.

По данным властей, к настоящему моменту пожар уничтожил три дома, еще несколько повреждены. Один человек был госпитализирован. В районе проводится эвакуация.

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REUTERS
Последствия пожара / REUTERS

К очагу возгорания стянуты пожарные расчеты из пяти ближайших городов. В тушении пожара также задействованы военные и спецтехника, в том числе вертолет и самолет. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи.

REUTERS
REUTERS

В целях безопасности в коммунах Вальпараисо, Альгарробо и Касабланка было частично отключено электроснабжение. Без света остались более 47 тыс. потребителей.

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