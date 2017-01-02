На Рождество в Украину ворвется резкое похолодание

18:41, 2 января 2017
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6-7 января прогнозируют сильные морозы в большинстве регионов Украины.

В Украину идет похолодание / flickr.com/photos/peetastn
В Украину идет похолодание / flickr.com/photos/peetastn

Похолодание на Рождество прогнозируют Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Сегодня на востоке может выпасть снег, на остальной территории - без осадков

«Температура воздуха понизится до 10-18 градусов мороза, в ночные часы до 15-22 мороза, на крайнем севере, на Черниговщине и Сумщине, вероятно до 22-25 градусов мороза», - написала в Facebook Наталья Диденко.

Укргидрометцентр также прогнозирует морозы 6 января.
Укргидрометцентр
В Украину идут морозы / Укргидрометцентр

В западных областях, на севере и на Закарпатье будет холоднее всего – -14..-16, без существенных осадков. На востоке немного теплее – днем на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине -4..-6, ночью -8..-10, пройдет снег. В остальных восточных регионах -4..-6 со снегом. В центре страны будет 8-10 градусов мороза. На юге прогнозируют -4..-8 и снег.

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