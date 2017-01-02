Синоптики предупреждают о тумане на востоке и юге Украины

Согласно прогнозам синоптиков, видимость будет до 200-500 м.

Синоптики прогнозируют сегодня туман / фото УНИАН

Сегодня на юге и востоке Украины возможен туман, видимость до 200-500 м.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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«2 января на территории Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма возможен туман, видимость до 200-500 м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +3°.

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