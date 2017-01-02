Синоптики предупреждают о тумане на востоке и юге Украины

10:15, 2 января 2017
2605
0

Согласно прогнозам синоптиков, видимость будет до 200-500 м.

Синоптики прогнозируют сегодня туман / фото УНИАН
Синоптики прогнозируют сегодня туман / фото УНИАН

Сегодня на юге и востоке Украины возможен туман, видимость до 200-500 м.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Аэропорты Лондона отменили сотни рейсов из-за тумана (фотогалерея)

«2 января на территории Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма возможен туман, видимость до 200-500 м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +3°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине
В Киеве сегодня солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня солнечно, температура до +26°
В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36° В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
81 %
755 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей