Синоптики назвали погоду в Украине на ближайшие несколько дней
В ближайшие сутки, 2 января, погоду большей части территории Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления.
Об этом пишет "Сегодня", ссылаясь на данные Укргидрометцентр.
В целом по стране без осадков, лишь в восточных областях местами небольшие осадки, слабый гололед. На дорогах кое-где гололедица, в южной части, в западных и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 9-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Криму 4-7° тепла.
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В Киеве – без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 января самая высокая температура днем была 6,8 в 2007г, самая низкая ночью -21,8 в 1943г.
На 3 января синоптики прогнозируют в западных и северных областях Украины местами слабые осадки, на остальной территории без осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8°, на Закарпатье и в Карпатах 7-12° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге до 5° тепла.
В Киеве 3 января ожидается небольшой мокрый снег На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 3-5° мороза ночью и 0-2° тепла днем.
Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°