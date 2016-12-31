Синоптики разбили надежды киевлян на снег в последний день года

12:14, 31 декабря 2016
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31 декабря в Киеве ожидается переменная облачность и гололедица на дорогах.

Погода в Киеве / УНИАН
Погода в Киеве / УНИАН

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 31 декабря в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура днем около 0°. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +4° (карта)

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам также рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в положенных для этого местах, быть осмотрительными.

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