Синоптики разбили надежды киевлян на снег в последний день года

31 декабря в Киеве ожидается переменная облачность и гололедица на дорогах.

Погода в Киеве / УНИАН

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 31 декабря в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура днем около 0°. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам также рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в положенных для этого местах, быть осмотрительными.