Аэропорты Лондона отменили сотни рейсов из-за тумана (фотогалерея)

22:53, 30 декабря 2016
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Два крупнейших британских аэропорта - Гатвик и Хитроу - отменили более сотни рейсов из-за так называемого переохлажденного или замерзающего тумана.

REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Такой туман состоит из сильно охлажденных капель воды, которые застывают при соприкосновении с поверхностью, покрывая ее тонким слоем льда, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Авиакомпания Easyjet отменила 56 рейсов в Гатвике. В компании журналистам объяснили, что администрация аэропорта рекомендовала всем авиаперевозчикам отменить полеты.

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Аэропорт был вынужден срочно увеличить штат сотрудников, чтобы помочь пассажирам этих рейсов. Представитель аэропорта принес извинения за "неизбежные неприятные нарушения" в расписании.

Хитроу отменил более 119 рейсов. Представители аэропорта говорят, что, вероятно, отмены будут продолжаться.

Аэропорт лондонского Сити объявил, что 26 самолетов перенаправлены в другие аэропорты, а 60 прибывающих и 70 вылетающих рейсов отменены.

Национальная служба управления воздушным движением объяснила, что причиной изменения расписания полетов стали дополнительные противообледенительные мероприятия, которые задерживают вылеты.

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