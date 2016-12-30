Аэропорты Лондона отменили сотни рейсов из-за тумана (фотогалерея)
Два крупнейших британских аэропорта - Гатвик и Хитроу - отменили более сотни рейсов из-за так называемого переохлажденного или замерзающего тумана.
Такой туман состоит из сильно охлажденных капель воды, которые застывают при соприкосновении с поверхностью, покрывая ее тонким слоем льда, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Авиакомпания Easyjet отменила 56 рейсов в Гатвике. В компании журналистам объяснили, что администрация аэропорта рекомендовала всем авиаперевозчикам отменить полеты.
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Аэропорт был вынужден срочно увеличить штат сотрудников, чтобы помочь пассажирам этих рейсов. Представитель аэропорта принес извинения за "неизбежные неприятные нарушения" в расписании.
Хитроу отменил более 119 рейсов. Представители аэропорта говорят, что, вероятно, отмены будут продолжаться.
Аэропорт лондонского Сити объявил, что 26 самолетов перенаправлены в другие аэропорты, а 60 прибывающих и 70 вылетающих рейсов отменены.
Национальная служба управления воздушным движением объяснила, что причиной изменения расписания полетов стали дополнительные противообледенительные мероприятия, которые задерживают вылеты.
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