Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +3° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 2 января в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +3°.
В столице сегодня без осадков, днем -1°. Ветер западный и юго-западный, до 5.2 м/с.
Во Львове 2 января облачно с прояснениями, температура воздуха днем -1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер юго-западный, до 5.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник переменная облачность. Температура -3°. Ветер западный и юго-западный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают снег, температура днем +3°, ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Харькове пасмурно. Температура до -1°, ветер юго-западный, слабый.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +1°. Ветер юго-западный, до 6.6 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха -1°. Ветер юго-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +1°. Ветер юго-западный, до 6.3 м/с.
В Краматорске в понедельник без осадков, днем 0°. Ветер юго-западный, слабый.
В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем +1°. Ветер юго-западный, до 5.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°