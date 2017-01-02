Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +3° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 2 января в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +3°.

Reuters

В столице сегодня без осадков, днем -1°. Ветер западный и юго-западный, до 5.2 м/с.

Во Львове 2 января облачно с прояснениями, температура воздуха днем -1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

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В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер юго-западный, до 5.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник переменная облачность. Температура -3°. Ветер западный и юго-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают снег, температура днем +3°, ветер переменный, до 4.2 м/с.

Прогноз на 2 января / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до -1°, ветер юго-западный, слабый.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +1°. Ветер юго-западный, до 6.6 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -1°. Ветер юго-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +1°. Ветер юго-западный, до 6.3 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем 0°. Ветер юго-западный, слабый.

В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем +1°. Ветер юго-западный, до 5.0 м/с.

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