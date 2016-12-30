В Японии в 2016 году в 3,5 раза выросло количество землетрясений

За 2016 год в Японии произошло 6566 землетрясений с силой толчков выше 1 балла, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году.

Иллюстрация / REUTERS

После 2011 года, когда произошло Великое землетрясение Восточной Японии и за год было зафиксировано более 10 тысяч толчков выше 1 балла, число землетрясений неуклонно сокращалось. В 2015 году оно составило 1842, передает "РИА Новости" со ссылкой на Главное метеорологическое управление Японии.

В 2016 году в стране произошло несколько сильных землетрясений. Так, в апреле с интервалом в два дня были зафиксированы сильные подземные толчки магнитудой 6,5 и 7,3.

Читайте также В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Также сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло возле префектуры Фукусима. Оно спровоцировало волну цунами, максимальная высота которого достигла 1,5 метра.

Последнее по времени землетрясение магнитудой 6,3 произошло в префектуре Ибараки 28 декабря.

Японские метеорологи предупреждают, что землетрясения могут обрушиться на любой район страны в любое время, поэтому каждому необходимо в повседневной жизни быть готовым к стихийному бедствию.

Напомним, 28 декабря в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6, толчки докатились до Украины.