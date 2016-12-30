В Японии в 2016 году в 3,5 раза выросло количество землетрясений

16:01, 30 декабря 2016
857
0

За 2016 год в Японии произошло 6566 землетрясений с силой толчков выше 1 балла, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

После 2011 года, когда произошло Великое землетрясение Восточной Японии и за год было зафиксировано более 10 тысяч толчков выше 1 балла, число землетрясений неуклонно сокращалось. В 2015 году оно составило 1842, передает "РИА Новости" со ссылкой на Главное метеорологическое управление Японии.

В 2016 году в стране произошло несколько сильных землетрясений. Так, в апреле с интервалом в два дня были зафиксированы сильные подземные толчки магнитудой 6,5 и 7,3.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Также сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло возле префектуры Фукусима. Оно спровоцировало волну цунами, максимальная высота которого достигла 1,5 метра.

Последнее по времени землетрясение магнитудой 6,3 произошло в префектуре Ибараки 28 декабря.

Японские метеорологи предупреждают, что землетрясения могут обрушиться на любой район страны в любое время, поэтому каждому необходимо в повседневной жизни быть готовым к стихийному бедствию.

Напомним, 28 декабря в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6, толчки докатились до Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине
В Киеве сегодня солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня солнечно, температура до +26°
В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36° В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей