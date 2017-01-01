В первый день 2017 года в Украине практически без осадков, на юге до +2° (карта)

09:00, 1 января 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в воскресенье, 1 января, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +2°.

Reuters
Reuters

В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер западный, до 3.8 м/с.

Во Львове 1 января облачно с прояснениями, температура воздуха днем -1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Афинах выпал снег

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 4.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в воскресенье переменная облачность. Температура -3°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают снег, температура днем +2°, ветер западный, до 3.0 м/с.

Прогноз на 1 января / УНИАН
Прогноз на 1 января / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до -1°, ветер западный и юго-западный, слабый.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +1°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -2°. Ветер юго-западный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем -2°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 4.3 м/с.

В Краматорске в воскресенье без осадков, днем -1°. Ветер юго-западный, легкий.

В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем -1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.8 м/с.

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