В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +4° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, последний день 2016 года в Украине пройдет без осадков. Теплее всего будет на западе - до +4°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.6 м/с.

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Во Львове 31 декабря облачно с прояснениями, температура воздуха днем 0°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер западный, слабый.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в субботу переменная облачность. Температура +1°. Ветер западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают снег, температура днем 0°, ветер переменный, до 6.4 м/с.

Прогноз на 31 декабря / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до -1°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем -1°. Ветер северо-восточный, до 8.4 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -4°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем -2°. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.

В Краматорске в субботу без осадков, днем -4°. Ветер северо-восточный, слабый.

В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем -2°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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