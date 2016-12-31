В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +4° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, последний день 2016 года в Украине пройдет без осадков. Теплее всего будет на западе - до +4°.
В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.6 м/с.
Погода на новогодние выходные: в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег (карта)
Во Львове 31 декабря облачно с прояснениями, температура воздуха днем 0°. Ветер западный и северо-западный, легкий.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер западный, слабый.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в субботу переменная облачность. Температура +1°. Ветер западный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают снег, температура днем 0°, ветер переменный, до 6.4 м/с.
В Харькове пасмурно. Температура до -1°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем -1°. Ветер северо-восточный, до 8.4 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха -4°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем -2°. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.
В Краматорске в субботу без осадков, днем -4°. Ветер северо-восточный, слабый.
В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем -2°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°