Погода на 31 декабря: в Украине без осадков, на востоке ночью до -13° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в последний день 2016 года в Украине без осадков. На востоке ночью до -13°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -5°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.6 м/с.
Во Львове 31 декабря переменная облачность, ночью -6°, днем 0°. Ветер западный, слабый.
Погода на новогодние выходные: в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег (карта)
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -4°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.2 м/с.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -6°, днем +1°. Ветер западный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью -6°, днем 0°, ветер переменный, до 6.4 м/с.
В Харькове субботу без осадков, температура ночью -8°, днем -3°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -9°, днем -4°. Ветер переменный, легкий.
В Симферополе пасмурно. Температура ночью -6°, днем -1°. Ветер северо-восточный, до 8.4 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачную погоду, температура ночью -6°, днем -2°. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -11°, днем -4°, ветер переменный, легкий.
В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью -10°, днем -4°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+33°... +22°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°