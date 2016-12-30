Погода на 31 декабря: в Украине без осадков, на востоке ночью до -13° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в последний день 2016 года в Украине без осадков. На востоке ночью до -13°.

31 декабря в Украине без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -5°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 3.6 м/с.

Во Львове 31 декабря переменная облачность, ночью -6°, днем 0°. Ветер западный, слабый.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -4°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, до 4.2 м/с.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -6°, днем +1°. Ветер западный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью -6°, днем 0°, ветер переменный, до 6.4 м/с.

В Харькове субботу без осадков, температура ночью -8°, днем -3°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -9°, днем -4°. Ветер переменный, легкий.

В Симферополе пасмурно. Температура ночью -6°, днем -1°. Ветер северо-восточный, до 8.4 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачную погоду, температура ночью -6°, днем -2°. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -11°, днем -4°, ветер переменный, легкий.

В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью -10°, днем -4°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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