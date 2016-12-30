В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6

В пятницу, 30 декабря, в провинции Восточная Нуса-Тенггара в центральной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Угрозы цунами не было. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Национальное управление метеорологии и геофизики Индонезии.

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Землетрясение произошло в 05:30 по местному времени (00:30 по Киеву).

Эпицентр находился в 59 км к юго-западу от Сумба-Барат-Дая, гипоцентр залегал под морским дном на глубине 91 км.

Напомним, в японской префектуре Ибараки произошло землетрясение магнитудой 6,3.