На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +5°

13:00, 30 декабря 2016
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На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни без осадков, на западе температура поднимется до +5°.

На автодорогах Украины без осадков / severpost.ru
На автодорогах Украины без осадков / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков, температура до +2°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, температура 0°...+1°. В воскресенье солнечно, до +4°.

Погода на выходные: в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег (карта)

На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге -5°... +1°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до +4°. В воскресенье по этому маршруту ясная погода, температура в дороге -5°... +4°.

На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге -2°... +1°.  Завтра по этому маршруту без осадков, температура -3°... +1°. В воскресенье облачно с прояснениями, до +3°. 

На Мариупольском направлении сегодня небольшая облачность, температура -2°...+1°. Завтра по этому маршруту без осадков. В воскресенье облачно с прояснениями, до +2°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге -2°… 0°. В субботу на этом маршруте облачно с прояснениями. В воскресенье солнечно, температура до +5°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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