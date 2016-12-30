На автодорогах Украины без осадков, на западе температура до +5°
На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни без осадков, на западе температура поднимется до +5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня практически без осадков, температура до +2°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, температура 0°...+1°. В воскресенье солнечно, до +4°.
Погода на выходные: в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге -5°... +1°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до +4°. В воскресенье по этому маршруту ясная погода, температура в дороге -5°... +4°.
На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге -2°... +1°. Завтра по этому маршруту без осадков, температура -3°... +1°. В воскресенье облачно с прояснениями, до +3°.
На Мариупольском направлении сегодня небольшая облачность, температура -2°...+1°. Завтра по этому маршруту без осадков. В воскресенье облачно с прояснениями, до +2°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге -2°… 0°. В субботу на этом маршруте облачно с прояснениями. В воскресенье солнечно, температура до +5°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+20°... +17°
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Днепр+33°... +22°
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Донецк+35°... +23°
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Житомир+23°... +17°
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Запорожье+33°... +22°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+25°... +19°
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Луганск+37°... +23°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+28°... +19°
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Одесса+28°... +18°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +16°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +18°
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Чернигов+27°... +18°
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Черновцы+23°... +15°