Погода на новогодние выходные: в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег. На западе в воскресенье до +5°.

1 января в Украине местами пройдет снег / Reuters

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -5°, днем +1°. В воскресенье переменная облачность, -5°...0°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье пройдет снег, -6°...-2°.

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В Луцке в субботу ночью -4°, днем +1°, солнечно. В воскресенье ночью -5°, днем 0°, без осадков.

В Виннице в субботу ожидается небольшая облачность, температура воздуха -6°...+1°. В воскресенье до -12°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -7°, днем 0°. В воскресенье -2°...+2°.

В Харькове в субботу небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -6°. В воскресенье -3°...+1°, пасмурно.

Пррогноз на 31 декабря / УНИАН

Прогноз на 1 января / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -13°, днем -5°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -3°...+1°.

В Симферополе завтра переменная облачность, -5°...0°. В воскресенье -2°...0°, пройдет снег.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура опустится до -6°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -10°, днем -5°. В воскресенье температура опустится до -4°, облачно.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью -10°, днем -4°. В воскресенье -4°...-2°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу солнечно, температура до -11°. В воскресенье без осадков, ночью -9°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу ясно, ночью -3°, днем +3°. В воскресенье без осадков, ночью -3°, днем до +1°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +4°. В воскресенье температура днем +1°, солнечно.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, -14°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -12° …-3°.

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