Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
В пятницу, 30 декабря, в горах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная лавинная опасность.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +2° (карта)
"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 30 декабря в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, на сегодня в четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение. В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 17-22 м/с.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +19°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+31°... +16°
-
Житомир+30°... +20°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+29°... +16°
-
Киев+30°... +20°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+29°... +15°
-
Львов+28°... +14°
-
Николаев+32°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+28°... +18°
-
Ровно+29°... +16°
-
Симферополь+32°... +17°
-
Сумы+27°... +16°
-
Тернополь+27°... +18°
-
Харьков+29°... +17°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницкий+26°... +17°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность и лёгкий дождик
Погода Стерлинг
Ощущается как: +30 °
Влажность: 80 %
Давление: 756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 73 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Фаза луны:
Лента новостей