Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

11:28, 30 декабря 2016
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В пятницу, 30 декабря, в горах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная лавинная опасность.

УНИАН
Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 30 декабря в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодня в четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение. В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 17-22 м/с.

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