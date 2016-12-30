В результате схода оползня в Мьянме погибли 20 человек
В результате схода оползня в городе Пхакхант в штате Качин (Мьянма) погибли 20 шахтеров и еще двое пострадали.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на министерство информации Мьянмы.
В результате схода оползня в Индонезии погиб человек, двое пропали без вести
Отмечается, что 400-метровый земляной утес обрушился вечером 28 декабря у шахты по добыче нефрита в районе между деревнями Лонхин и Сеитму. Транспортное средство, вывозившее излишки земли, также было погребено.
Из-за вероятности повторного схода породы спасательная операция началась только 30 декабря.
Напомним, не менее 161 жителя Индонезии стали жертвами 487-ми оползней, которые произошли в 2016 году.
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