В четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 30 декабря, на юге Украины ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°
"По прогнозам Укргидрометцентра, 30 декабря в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 17-22 м/с, в Одесской области утром местами 25-28 м/с", - говорится в сообщении.
Также сегодня на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 40-50 дм; на Азовском море порывы ветра 19-24 м/с, высота волн 15-25 дм.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.
Напомним, в пятницу, 30 декабря, в Украине практически без осадков. Теплее будет на юге - до +2°.
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