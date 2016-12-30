В четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение

09:22, 30 декабря 2016
1609
0

Сегодня, 30 декабря, на юге Украины ожидается сильный ветер.

фото: УНИАН
В четырех областях объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°

"По прогнозам Укргидрометцентра, 30 декабря в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 17-22 м/с, в Одесской области утром местами 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

Также сегодня на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 40-50 дм; на Азовском море порывы ветра 19-24 м/с, высота волн 15-25 дм.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

Напомним, в пятницу, 30 декабря, в Украине практически без осадков. Теплее будет на юге - до +2°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз)
Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж) Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж)
В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек В Кот-д'Ивуаре в результате наводнений погибли 18 человек
Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео) Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео)
Под Киевом затопило село: машины "утонули" в лужах (видео) Под Киевом затопило село: машины "утонули" в лужах (видео)
В Индонезии после крушения парома 180 человек пропали без вести (фото) В Индонезии после крушения парома 180 человек пропали без вести (фото)
В Украине сегодня без осадков, на юге до +34° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге до +34° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность и лёгкий дождик
Погода Стерлинг
80 %
756 мм
4.0 м/с
73 %
Лента новостей