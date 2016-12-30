В четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 30 декабря, на юге Украины ожидается сильный ветер.

В четырех областях объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°

"По прогнозам Укргидрометцентра, 30 декабря в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 17-22 м/с, в Одесской области утром местами 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

Также сегодня на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 м/с, высота волн 40-50 дм; на Азовском море порывы ветра 19-24 м/с, высота волн 15-25 дм.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

Напомним, в пятницу, 30 декабря, в Украине практически без осадков. Теплее будет на юге - до +2°.