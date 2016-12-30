В Киеве сегодня днем до -1°, без осадков

08:30, 30 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 декабря в столице днем до -1°, осадков не ожидается.

УНИАН
В Киеве сегодня днем до -1° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:03.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +2°.

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