В Киеве сегодня днем до -1°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 30 декабря в столице днем до -1°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня днем до -1° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Читайте также На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:03.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +2°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.