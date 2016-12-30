В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +2° (карта)

08:03, 30 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 декабря, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +2°.

УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем -1°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Во Львове 30 декабря облачно с прояснениями, температура воздуха днем -1°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.7 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура -3°. Ветер северный и западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают снег, температура днем 0°, ветер северный и северо-восточный, до 9.8 м/с.

УНИАН
На юге до +2° / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до -2°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +2°. Ветер северо-восточный, до 8.8 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха -2°. Ветер северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем -1°. Ветер северо-восточный, до 7.1 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем -2°. Ветер северо-восточный, слабый.

В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.4 м/с.

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