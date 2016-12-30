В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +2° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 декабря, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +2°.
В столице сегодня без осадков, днем -1°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
Во Львове 30 декабря облачно с прояснениями, температура воздуха днем -1°. Ветер западный и северо-западный, легкий.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.7 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу переменная облачность. Температура -3°. Ветер северный и западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают снег, температура днем 0°, ветер северный и северо-восточный, до 9.8 м/с.
В Харькове пасмурно. Температура до -2°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня облачно с прояснениями. Температура днем +2°. Ветер северо-восточный, до 8.8 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха -2°. Ветер северо-восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем -1°. Ветер северо-восточный, до 7.1 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, днем -2°. Ветер северо-восточный, слабый.
В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°