Одесситов предупредили о сильном ветре
На 30 декабря, как и на сегодня, по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. Ночью порывы ветра могут достигать 28 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, пишет Думская.
Завтра в Украине практически без осадков, в Сумской области ночью до -12°
«Ночью и утром 30 декабря по Одессе и области ожидается северо-восточный ветер, порывы 25-28 м/с, днем 19-24 м/с», — говорится в сообщении.
В Одессе завтра будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, слабый гололед. Температура ночью 1-3ºС мороза, днем около 0ºС.
На автодорогах области местами гололедица, видимость во время осадков 1-2 км.
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