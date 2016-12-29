Одесситов предупредили о сильном ветре

16:24, 29 декабря 2016
806
0

На 30 декабря, как и на сегодня, по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. Ночью порывы ветра могут достигать 28 м/с.

Зимняя Одесса, 7 декабря / REUTERS
Зимняя Одесса, 7 декабря / REUTERS

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, пишет Думская.

Завтра в Украине практически без осадков, в Сумской области ночью до -12°

«Ночью и утром 30 декабря по Одессе и области ожидается северо-восточный ветер, порывы 25-28 м/с, днем 19-24 м/с», — говорится в сообщении.

В Одессе завтра будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, слабый гололед. Температура ночью 1-3ºС мороза, днем около 0ºС.

На автодорогах области местами гололедица, видимость во время осадков 1-2 км.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз)
В Японии число жертв землетрясения достигло пяти В Японии число жертв землетрясения достигло пяти
Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж) Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж)
Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках
Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж) Затопленные улицы и рухнувшие биотуалеты: после ливня Нижний Новгород ушел под воду (фоторепортаж)
В Украине сегодня без осадков, на юге до +34° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге до +34° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность и лёгкий дождик
Погода Стерлинг
80 %
756 мм
4.0 м/с
73 %
Лента новостей