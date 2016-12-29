Одесситов предупредили о сильном ветре

На 30 декабря, как и на сегодня, по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. Ночью порывы ветра могут достигать 28 м/с.

Зимняя Одесса, 7 декабря / REUTERS

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, пишет Думская.

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«Ночью и утром 30 декабря по Одессе и области ожидается северо-восточный ветер, порывы 25-28 м/с, днем 19-24 м/с», — говорится в сообщении.

В Одессе завтра будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, слабый гололед. Температура ночью 1-3ºС мороза, днем около 0ºС.

На автодорогах области местами гололедица, видимость во время осадков 1-2 км.