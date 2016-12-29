В Киеве завтра без осадков, днем до -1°
Согласно данным Погода УНИАН, 30 декабря в столице без осадков, температура воздуха днем до -1°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -5°.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°
Ветер переменный, до 3.0 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:03.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 30 декабря, практически по всей Украине без осадков. В Сумской области ночью до -12°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность и лёгкий дождик
Погода Стерлинг
Ощущается как: +30 °
Влажность: 80 %
Давление: 756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 73 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Фаза луны:
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