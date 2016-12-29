В Киеве завтра без осадков, днем до -1°

19:00, 29 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 30 декабря в столице без осадков, температура воздуха днем до -1°.

УНИАН
В Киеве завтра днем до -1° /  УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -5°.

На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°

Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:03.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 30 декабря, практически по всей Украине без осадков. В Сумской области ночью до -12°.

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