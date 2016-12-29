Завтра в Украине практически без осадков, в Сумской области ночью до -12°
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 декабря, практически по всей Украине без осадков. В Сумской области ночью до -12°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -6°, днем -1°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
Во Львове 30 декабря переменная облачность, ночью -6°, днем -1°. Ветер западный и северо-западный, легкий.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -5°, днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.7 м/с.
В Виннице в пятницу облачно с прояснениями. Температура ночью -7°, днем -3°. Ветер северный и западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают снег. Температура ночью -4°, днем 0°, ветер северный и северо-восточный, до 9.8 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью -10°, днем -2°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -7°, днем -2°. Ветер северо-восточный, слабый.
В Симферополе пасмурно. Температура ночью -2°, днем +2°. Ветер северо-восточный, до 8.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают облачную погоду, температура ночью -5°, днем -1°. Ветер северо-восточный, до 7.1 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -7°, днем -2°, ветер северо-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью -7°, днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°