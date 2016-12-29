Завтра в Украине практически без осадков, в Сумской области ночью до -12°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 декабря, практически по всей Украине без осадков. В Сумской области ночью до -12°.

В Украине завтра без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -6°, днем -1°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Во Львове 30 декабря переменная облачность, ночью -6°, днем -1°. Ветер западный и северо-западный, легкий.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -5°, днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.7 м/с.

В Виннице в пятницу облачно с прояснениями. Температура ночью -7°, днем -3°. Ветер северный и западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают снег. Температура ночью -4°, днем 0°, ветер северный и северо-восточный, до 9.8 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью -10°, днем -2°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре завтра переменная облачность. Температура ночью -7°, днем -2°. Ветер северо-восточный, слабый.

В Симферополе пасмурно. Температура ночью -2°, днем +2°. Ветер северо-восточный, до 8.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают облачную погоду, температура ночью -5°, днем -1°. Ветер северо-восточный, до 7.1 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -7°, днем -2°, ветер северо-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью -7°, днем -2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.4 м/с.

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