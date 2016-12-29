В Афинах выпал снег

16:00, 29 декабря 2016
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В Афинах (Греция) этой ночью выпал снег.

Снегопад в Афинах / twitter.com @passivistas
Снегопад в Афинах / twitter.com @passivistas

Высота снежного покрова составила три-четыре сантиметра.

Снегопад - очень редкое явление для Афин. Он выпадает здесь раз в несколько лет, в отличие от горных районов Греции, передает "РИА Новости".

Больших проблем снегопад в Афинах не вызвал, поскольку на улице стоит плюсовая температура, вместо гололеда на дорогах образовалась снежная каша.

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Погода сказалась на работе общественного транспорта. На некоторых автобусных маршрутах отмечены большие перерывы в расписании, на наземной линии метро ограничено движение поездов.

Сложнее ситуация в Восточной Македонии и Фракии, на Пелопоннесе, в центральной части континентальной Греции, а также в горных районах.

Полиция запретила движение автомобилей без цепей противоскольжения на некоторых дорогах, часть из них вовсе закрыта. Так, в столичном регионе Аттика перекрыты трассы в Неа-Макри и Ламиа, на гору Парнита, где расположен национальный парк.

​Также сообщает о проблемах в движении паромов - из-за шторма служба береговой охраны запретила выход в море из портов Пирей, Рафина, Лаврион в Аттике. Также закрыты паромные линии из центральной и северной Греции на острова.

Напомним, 19 декабря в пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег.

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