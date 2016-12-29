На севере Китая установились аномальные морозы

В последние дни в китайском автономном районе Внутренняя Монголия резко похолодало.

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В поселках Цзиньхэ, Маньгуй и Тулихэ на севере района столбик термометра опустился ниже отметки в -40 градусов Цельсия, передает Xinhua.

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По прогнозам метеорологов, в ближайшие три дня во Внутренней Монголии сохранится аномально низкая температура. В городе Хулун-Буир, Силиньголэском аймаке и аймаке Хинган ожидается небольшой снег и порывистый ветер, а температура понизится еще на 4-6 градусов.

Напомним, 27 декабря, на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,8.