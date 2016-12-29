В Укргидрометцентре сделали ориентировочный прогноз погоды на январь и февраль
Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что в январе и феврале 2017 года ожидается повышение температуры воздуха по сравнению с нормой, однако возможна резкая смена погодных условий с кратковременными и достаточно сильными похолоданиями.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кульбида сообщил во время заседания межведомственного оперативного штаба по реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период.
На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°
"Если говорить о январе и феврале, то я не буду называть средние показатели температуры. Хочу только заметить, что на фоне повышения по сравнению с нормой температуры воздуха в январе-феврале все равно следует ожидать резких изменений погодных условий: кратковременных, но достаточно сильных похолоданий, формирования сильных снегопадов, образования гололеда и возникновения штормовых ветров", - отметил Кульбида.
Также он привел пример о тенденциях развития погодных процессов в Украине.
"В Киеве за последние 20 лет среднемесячная температура в столице в январе была ниже нормы только в двух годах (в 2010 году - значительно ниже); близкой к норме - в двух годах; выше нормы на 1-3 градуса - в восьми годах; значительно выше нормы - еще в восьми годах. Поэтому вероятность очень холодного января в Киеве составляет менее 5%", - отметил Кульбида.
По его словам, аналогичная ситуация с февралем: "Хотя количество случаев, когда температура была ниже нормы на один и более градусов, было 5, а 2012 год был достаточно холодным и температура тогда была значительно ниже нормы".
Напомним, новогодняя ночь на всей территории Украины будет со слабыми морозами и преимущественно без осадков.
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