В Аргентине из-за наводнений эвакуировали более 600 человек

Из-за наводнений более 600 человек в аргентинских провинциях Санта-Фе и Буэнос-Айрес были вынуждены покинуть свои дома.

Наводнение в Аргентине / Ministerio de Defensa de la República Argentina

В результате наводнения погиб один человек, его автомобиль унесло водой в городе Рамальо, сообщает The Floodlist.

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В Буэнос-Айресе от стихии пострадали 11 районов, в некоторых местах выпало более 200 мм осадков.

Несколько рек вышли из берегов, наводнение затопило сельскохозяйственные угодья, многие посевы уничтожены.

Напомним, шесть человек пропали без вести после наводнения в Австралии, вызванного проливными дождями.