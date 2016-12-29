На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°

13:00, 29 декабря 2016
2605
0

В четверг на популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, в пятницу – осадки ожидаются только в Одесской области и в направлении Харькова. Холоднее всего будет на западе - до -4°.

На автодорогах местами пройдет снег / drive2.com
На автодорогах местами пройдет снег / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса ожидается переменная облачность. Температура 0°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +1°, в Одесской области возможен снег.

На трассе Киев – Ужгород местами ожидается снегопад, температура в дороге -4° … +1°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до -4°.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на новогодние праздники

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +1°, местами будет облачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до -2°.

В направлении Харькова синоптики местами прогнозируют снег. Температура в дороге до +1°. 30 декабря на этом направлении облачно с прояснениями, температура до -2°.

По маршруту Киев - Черновцы осадков не предвидится, 0° … -3°. В пятницу также без осадков, температура до -3°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз)
В Японии число жертв землетрясения достигло пяти В Японии число жертв землетрясения достигло пяти
Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж) Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж)
На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины 21-22 июня ожидается повышение уровней воды в реках
Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео) Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео)
Под Киевом затопило село: машины "утонули" в лужах (видео) Под Киевом затопило село: машины "утонули" в лужах (видео)
В Индонезии после крушения парома 180 человек пропали без вести (фото) В Индонезии после крушения парома 180 человек пропали без вести (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность и лёгкий дождик
Погода Стерлинг
80 %
756 мм
4.0 м/с
73 %
Лента новостей