На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°
В четверг на популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, в пятницу – осадки ожидаются только в Одесской области и в направлении Харькова. Холоднее всего будет на западе - до -4°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса ожидается переменная облачность. Температура 0°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +1°, в Одесской области возможен снег.
На трассе Киев – Ужгород местами ожидается снегопад, температура в дороге -4° … +1°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до -4°.
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По маршруту Киев - Мариуполь температура до +1°, местами будет облачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до -2°.
В направлении Харькова синоптики местами прогнозируют снег. Температура в дороге до +1°. 30 декабря на этом направлении облачно с прояснениями, температура до -2°.
По маршруту Киев - Черновцы осадков не предвидится, 0° … -3°. В пятницу также без осадков, температура до -3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°