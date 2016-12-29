На автодорогах Украины местами пройдет снег, на западе температура до -4°

В четверг на популярных украинских маршрутах местами пройдет снег, в пятницу – осадки ожидаются только в Одесской области и в направлении Харькова. Холоднее всего будет на западе - до -4°.

На автодорогах местами пройдет снег / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса ожидается переменная облачность. Температура 0°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +1°, в Одесской области возможен снег.

На трассе Киев – Ужгород местами ожидается снегопад, температура в дороге -4° … +1°. В пятницу на этом маршруте без осадков, температура до -4°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура до +1°, местами будет облачно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до -2°.

В направлении Харькова синоптики местами прогнозируют снег. Температура в дороге до +1°. 30 декабря на этом направлении облачно с прояснениями, температура до -2°.

По маршруту Киев - Черновцы осадков не предвидится, 0° … -3°. В пятницу также без осадков, температура до -3°.

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