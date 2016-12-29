В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на новогодние праздники
Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что новогодняя ночь на всей территории Украины будет со слабыми морозами и преимущественно без осадков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кульбида сообщил во время заседания межведомственного оперативного штаба по реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до 0°
По его словам, декабрь в Украине прошел без особых погодных осложнений, температурный режим был близким к среднему многолетнему без значительных колебаний.
"Что касается дальнейшего развития синоптической ситуации до конца декабря и в первой декаде января, то здесь можно выделить несколько периодов. Первый - это с сегодняшнего дня (29 декабря) до 2 января, в этот период мы ждем спокойной погоды, с небольшими морозами: ночью от 3 до 9, на Левобережье - до 14, днем - от 0 до 6 градусов мороза", - заявил Кульбида.
"29-30 декабря ожидается небольшой снег, с 31 декабря по 2 января - преимущественно без осадков на всей территории Украины. Итак, новогодняя ночь в Украине будет практически без осадков со слабыми морозами ночью и также слабыми морозами днем", - добавил он.
Напомним, 29 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +2°.
Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Чернигов+30°... +19°
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