В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на новогодние праздники

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отметил, что новогодняя ночь на всей территории Украины будет со слабыми морозами и преимущественно без осадков.

Новогодняя ночь будет практически без осадков / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кульбида сообщил во время заседания межведомственного оперативного штаба по реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период.

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По его словам, декабрь в Украине прошел без особых погодных осложнений, температурный режим был близким к среднему многолетнему без значительных колебаний.

"Что касается дальнейшего развития синоптической ситуации до конца декабря и в первой декаде января, то здесь можно выделить несколько периодов. Первый - это с сегодняшнего дня (29 декабря) до 2 января, в этот период мы ждем спокойной погоды, с небольшими морозами: ночью от 3 до 9, на Левобережье - до 14, днем - от 0 до 6 градусов мороза", - заявил Кульбида.

"29-30 декабря ожидается небольшой снег, с 31 декабря по 2 января - преимущественно без осадков на всей территории Украины. Итак, новогодняя ночь в Украине будет практически без осадков со слабыми морозами ночью и также слабыми морозами днем", - добавил он.

Напомним, 29 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +2°.