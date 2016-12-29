В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

В японской префектуре Ибараки произошло произошло землетрясение магнитудой 6,3.

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Эпицентр землетрясения находился на границе с префектурой Фукусима, а очаг залегал на глубине 10 км. После этого в том же месте был зарегистрирован повторный толчок магнитудой 4,7, передает ТАСС со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Отмечается, что подземные толчки ощутили жители 19 префектур.

Энергокомпания Tokyo Electric Power сообщила, что никаких происшествий на остановленной АЭС "Токай" в префектуре Ибараки, а также на аварийной станции "Фукусима-1" не зафиксировано.

Железнодорожный транспорт и аэропорты работают в обычном режиме.

Напомним, в среду, 28 декабря, в американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,7.