В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
В японской префектуре Ибараки произошло произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Эпицентр землетрясения находился на границе с префектурой Фукусима, а очаг залегал на глубине 10 км. После этого в том же месте был зарегистрирован повторный толчок магнитудой 4,7, передает ТАСС со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Отмечается, что подземные толчки ощутили жители 19 префектур.
Энергокомпания Tokyo Electric Power сообщила, что никаких происшествий на остановленной АЭС "Токай" в префектуре Ибараки, а также на аварийной станции "Фукусима-1" не зафиксировано.
Железнодорожный транспорт и аэропорты работают в обычном режиме.
Напомним, в среду, 28 декабря, в американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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