Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

10:28, 29 декабря 2016
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В четверг, 29 декабря, во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается III уровень лавинной опасности.

УНИАН
Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Украинского гидрометеорологического центра, 29 декабря в связи со значительным приростом снега в горах Львовской области и метелью в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в южных областях Украины ожидается сильный ветер. В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

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