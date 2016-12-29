На юге Украины объявили штормовое предупреждение

09:27, 29 декабря 2016
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Сегодня, 29 декабря, в южных областях Украины ожидается сильный ветер.

УНИАН
На юге Украины объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с. Днем 29 декабря на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-27 м/с, высота волн 40-50 дм", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

Напомним, 29 декабря в Украине практически без осадков. Теплее будет на юге - до +2°.

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