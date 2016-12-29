В Киеве сегодня без осадков, днем температура до 0°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 декабря, в столице днем до 0°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер северный, до 6.2 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:02.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +2°.

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